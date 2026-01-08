Во Мценском районе бесплатно поддержат инвалидов

Действие новой программы затронет почти полторы тысячи человек.

Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» начала действовать во Мценском районе. Ее целью является формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в жизненно важных сферах для инвалидов и других маломобильных групп населения. Программа предусматривает образовательную и информационную адаптацию инвалидов путем внедрения современных информационных систем и технологий, а также социальную адаптацию инвалидов посредством вовлечения их в культурно-спортивные мероприятия на территории района.

Программа рассчитана на 2026-2028 годы, реализуется в один этап и не предусматривает финансирования. Ее результатами должно устать увеличение доли инвалидов, охваченных культурно-досуговыми и спортивными мероприятиями. Из паспорта документа следует, что численность инвалидов, проживающих на территории Мценского района, составляет 1450 человек. Создание для них доступной среды и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса их интеграции в общество.

«Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными ограниченными возможностями возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством, – говорится в паспорте. – Доступность для инвалидов различных структур общества является одной из важнейших предпосылок создания условий для обеспечения их прав и свобод».

Одной из важнейших социальных задач является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества – транспорт, связь, образование, здравоохранение, культурная жизнь, отмечают авторы документа. Немаловажную роль в системе реабилитации инвалидов играет их творческая и социокультурная реабилитация, вовлечение их в общекультурную жизнь района.

Несмотря на принимаемые меры по работе с инвалидами, они по-прежнему остаются одной из незащищенных категорий населения, – констатируют районные власти. – Важно совершенствовать систему социализации инвалидов к условиям жизни через обеспечение доступа к информационным ресурсам, активно вовлекать инвалидов в общественную и культурную жизнь района».

