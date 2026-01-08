Качество воды оценили в Орловском округе

На отдельных территориях качество питьевой воды оставляет желать лучшего.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация Орловского муниципального округа утвердила актуализированную схему водоснабжения и водоотведения до 2034 года. Одной из ее задач является модернизация отрасли с целью повышения качества питьевой воды, которую получают местные жители.

На территории Орловского округа источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды, а также водозабор города Орла. Деятельность по водоснабжению и водоотведению в период до декабря 2022 года здесь выполняли ресурсоснабжающие организации «ВКХ Орловское», МУП «Ресурс» и МУП «Коммунальник», в период с декабря 2022 года по август 2023 года – МУП «Ресурс» и МУП «Коммунальник». Согласно постановлению администрации Орловского муниципального округа, с сентября 2023 года гарантирующей организацией централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения является МУП «Ресурс».

По оценкам местных властей, около 97 процентов населения округа потребляют питьевую воду из централизованных систем. По результатам надзорных мероприятий, было установлено, что питьевая вода не соответствует гигиеническим нормам по следующим населенным пунктам: село Зягинки – «жесткость»; деревня Булгаковы Горки – «жесткость»; деревня Некрасовка (по улице Садовой) – «жесткость»; деревня Никуличи – «жесткость»; деревня Образцово (по улице Олимпийской) – «жесткость»; поселок Биофабрика – «жесткость», «железо»; поселок Шиловский (скважины около остановки и стадиона) – «железо»; деревня Солнцево – «железо».

Как следует из документа, анализ протоколов качества воды показывает, что на источниках водоснабжения необходима установка и реконструкция очистных сооружений, поскольку питьевая вода не соответствует нормам СанПиН. Стоит отметить, что в эксплуатации МУП «Ресурс» имеется одна насосная станция второго подъема, введенная в эксплуатацию в 1988 году. В целом водопроводный комплекс Орловского округа включает в себя 458,067 километра водопроводных сетей. Срок эксплуатации сетей составляет от 8 лет и выше. Износ сетей оценивается как высокий, так как большая часть из них эксплуатируется уже более 20 лет.

«Бесхозяйные сети и сооружения водоснабжения в Орловском МО отсутствуют, – говорится в актуализированной схеме водоснабжения. – Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом».

ИА «Орелград»