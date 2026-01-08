В Болхове вор накануне Нового года обчистил три дома

На преступления его толкнула любовь к спиртному.

Обращен к исполнению приговор Болховского районного суда, вынесенный в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Кстати, ранее данный гражданин уже был судим. Все три кражи он совершил в декабре 2024 года, причем последнюю – буквально накануне Нового года. Суд установил, что мужчина обчищал чужие дома.

Так, в первом случае вор, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, около полуночи проник в чужой дом через входную дверь, которую хозяин почему-то не запер на ключ. Злоумышленник беспрепятственно пошарил в комнатах и на кухне и похитил несколько инструментов, в том числе электрический лобзик, шуруповерт и рулетку. Прихватил он с собой и чайник. Причиненный им хозяину дома материальный ущерб был оценен чуть более чем в три тысячи рублей.

Второй дом он «взял» 29 декабря 2024 года. В данном случае проникнуть в дом через дверь ему не удалось, так как она была заперта. Но вор проник через окно, «отодвинув закрепленный в оконной раме веранды поликарбонатный элемент». Из этого дома он унес наличные денежные средства в общей сумме 3850 рублей, которые нашел в рубашке хозяина дома, висевшей на вешалке.

В третий дон он проник через разбитое им окно, это преступление также было совершено около полуночи. В данном случае вор похитил два стареньких мобильника, общую стоимость которых с учетом износа эксперты оценили всего в 1172 рубля. Подсудимый в судебном заседании вину в содеянном признал полностью. Суду он пояснил, что ему захотелось выпить, но денег у него не было. Поэтому он решился на кражи.

«В одном из домов, улицу он не помнит, взял инструменты, хотел их обменять на водку, – рассказывал подсудимый суду. – Во второй дом залез через окно, взял два телефона, которые лежали на столе, тоже хотел за водку отдать. В третьем доме взял деньги и карту». По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно вору было назначено лишение свободы на срок 3 года 5 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, в течение которого он должен своим поведением доказать исправление.

ИА «Орелград»