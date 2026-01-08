На Орловщине усилят профилактику в сфере такси

Соответствующая программа принята на 2026 год.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области разработал программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Ее действие рассчитано на 2026 год. Реализация программы позволит повысить эффективность профилактической работы по предупреждению нарушений обязательных требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Кроме того, она призвана улучшить информирование участников рынка о принятии и содержании принимаемых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования.

Основной целью является предупреждение нарушений перевозчиками обязательных требований, их мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение на них же уровня административной нагрузки. Государственный контроль за перевозкой пассажиров и багажа легковым такси ведет областной отдел административной практики и контроля транспорта. Контролирует он организации, ИП и простых граждан, получившие разрешения на работу такси, а также автомобили, сведения о которых содержатся в региональном реестре легковых такси.

Проведенный департаментом анализ показал, что одним из основных факторов, способствующих сокращению нарушений обязательных требований, в 2025 году стали дополнительное информирование владельцев и агрегаторов такси и доработка системы обратной связи с ними. Укрепление системы профилактики должно привести к повышению уровня правовой грамотности таксистов.

Тем временем Управление Роспотребнадзора по Орловской области подвело итоги работы «горячей линии». Проведенной совместно со специалистами консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Она была посвящена вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг. Всего специалисты проконсультировали 103 обратившихся граждан. По всем задаваемым вопросам обратившиеся граждане получили разъяснения положений действующего законодательства, в том числе и о порядке действий в конкретных ситуациях, отметили в ведомстве.

«Основными вопросами граждан являлись вопросы, касающиеся правил оказания транспортных услуг, порядка доведения до сведения потребителей информации об исполнителе и оказываемой услуги, правил осуществления бронирования и порядка возврата денежных средств в различных ситуациях, связанных с перевозкой пассажиров, деятельности агрегаторов автомобильных перевозок и такси, а также деятельности перевозчиков регулярных перевозок общественным авто- и элетротранспортом», – уточнили в Управлении Роспотребнадзора.

