Торговлю нацистской символикой пресекли на Орловщине

Решение по административным делам вынес Хотынецкий районный суд.

Суд удовлетворил сразу два административных исковых заявления Хотынецкого межрайонного прокурора Орловской области, поданные в интересах неопределенного круга лиц. Прокурор просил о признании информации, размещенной на паре сайтов, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Из иска следует, что ранее Хотынецкой межрайонной прокуратурой была проведена проверка исполнения требований законодательства об информации, а также профилактике экстремизма при распространении информации в интернете.

В ее рамках было выявлено два сомнительных ресурса. Сайты содержат информацию о реализации и возможности приобретения боевых флагов с нацистской символикой, которая требованиями Федерального закона №80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» признана запрещенной к демонстрации и использованию. Прокурор пояснил суду, что выставленные на продажу флаги представлены с изображениями именно нацистской свастики.

На сайтах указан ассортимент товара, его стоимость, параметры и характеристики, приведено описание товара, порядок и стоимость доставки. При этом вход на сайты является свободным, предварительной регистрации не требуется, ознакомиться с их содержанием может любой пользователь сети, информация на них распространяется бесплатно. Определить владельцев сайтов «не представилось возможным». Исследовав материалы дел, суд счел заявленные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Он напомнил, что согласно упомянутому выше закону важнейшим направлением государственной политики Российской Федерации по увековечению Победы советского народа в Великой Отечественной войне является решительная борьба с проявлениями фашизма. Российская Федерация взяла на себя обязательство принимать все необходимые меры по предотвращению создания и деятельности фашистских организаций и движений на своей территории.

В РФ запрещается использование, в том числе публичное демонстрирование, а также пропаганда нацистской атрибутики или символики как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Имеются и многочисленные другие нормы. Суд пришел к выводу, что предоставление возможности доступа к информации, содержащейся на указанных в исках сайтах, является распространением запрещенной информации. По решению суда доступ к этим ресурсам будет заблокирован.

ИА «Орелград»