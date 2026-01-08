Орловцы стали меньше работать

В регионе сократилась средняя продолжительность рабочего дня.

Орелстат оценил использование рабочего времени в Орловской области. Сообщается, что средняя фактическая продолжительность рабочего дня в январе-сентябре 2025 года в регионе составила 7,06 часа. По сравнению с январем-сентябрем 2024 года она сократилась на 0,2 процента. По подсчетам статистиков, в третьем квартале 2025 года 3,7 процента списочной численности работников организаций Орловской области работали неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем.

Но эти данные не учитывают статистику представителей малого предпринимательства. Также подсчитано, что в третьем квартале текущего года доля работников, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, составила 0,3 процента списочной численности работников. Так, в режиме неполного рабочего дня в целом в регионе трудились 5886 человек. в простое находились 475 человек, а еще 14 223 орловца были отправлены в отпуска без сохранения заработной платы.

«По отчетным данным организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность их штатных работников (без учета совместителей) в сентябре 2025 года составила 154,8 тысячи человек, или 96,7 процента от общей численности замещенных рабочих мест, – следует из информации Орелстата. – На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 5,3 тысячи человек».

По сравнению с августом 2025 года общая численность всех указанных категорий работников увеличилась на 0,1 процента, продолжают статистики. В сентябре 2025 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,7 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, – 1,6 процента.

ИА «Орелград»