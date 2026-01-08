Открыть рынок в Орле можно будет по-быстрому

Время ожидания в очереди не превысит 15 минут.

Мэрия Орла утвердила административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Орел». Документ утвержден «в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере потребительского рынка», предоставляемых жителям областного центра.

Заявление на получение указанной услуги могут подать юридические лица, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которым принадлежат объект или объекты недвижимости, читай, рынки. Полномочия в данной сфере мэрия возложила на собственное управление экономического развития. Результатов предоставления муниципальной услуги может быть только два: либо организации выдадут разрешения на открытие рынка или на продление разрешения, либо откажут в этом.

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги выбирается заявителем самостоятельно, говорится в регламенте. Но в любом случае ответ должен выдаваться на бумажном носителе. Мэрия также установила срок предоставления муниципальной услуги: не более 30 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка. А на переоформление разрешения отведено не более 15 календарных дней со дня регистрации заявления.

«Муниципальная услуга в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется заявителям бесплатно, – подчеркнуто в регламенте. – Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут».

По данным мэрии, за 2024 год на территории города Орла было организовано 13 ярмарок по реализации продовольственных и непродовольственных товаров и пять тематических ярмарок. Всего на ярмарках города участникам было предоставлено 1076 торговых мест. Для более полного удовлетворения спроса населения и стабилизации цен на потребительском рынке по просьбам орловских товаропроизводителей и горожан на улице Приборостроительной и Комсомольской площади в постоянном режиме работали ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной». В среднем в выходные дни в ярмарках принимали участие по 500 продавцов из 21 района Орловской области.

ИА «Орелград»