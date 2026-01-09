Финансисты с трудом удержали первое место в рейтинге зарплат

Буквально в затылок финансовой отрасли дышат логистика и сельское хозяйство.

Орелстат представил оперативный отчет о заработной плате работников организаций Орловской области в октябре 2025 года. Аналитики отмечают, что как и на протяжении всего года, в отчетном месяце в оплате труда по видам экономической деятельности наблюдалась значительная дифференциация. Однако в региональном рейтинге по уровню зарплаты произошли заметные изменения. Не коснулись они только лидера.

Уже на протяжении многих даже не месяцев, а лет, в рейтинге лидируют сотрудники финансовой сферы и страховой деятельности. Вот и на этот раз они сохранили за собой первое место со средним уровнем зарплат в 84 287 рублей в месяц. Однако их отрыв от ближайших преследователей по сравнению с предыдущими периодами сократился и больше не кажется огромным. К тому же заметно изменилась первая пятерка.

Так, на втором месте довольно неожиданно оказалась сфера транспортировки и хранении, представители которой зарабатывают в среднем по 79 278 рублей в месяц. За ними следуют: сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 78 902 рубля в месяц, деятельность в области информации и связи – 75 122 рубля, обрабатывающие производства – 74 431 рубль, строительство – 66 784 рубля, государственное управление – 63 295 рублей. Обращает на себя внимание, что чиновники расположились только на седьмом месте, хотя раньше стабильно входили в топ-5.

Далее в рейтинге следуют представители оптовой и розничной торговли, чей средний заработок по итогам отчетного периода составил 61 653 рубля, сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром – 58 619 рублей, области здравоохранения и социальных услуг – 52 828 рублей, области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 49 609 рублей, сферы предоставления прочих видов услуг – 47 707 рублей, образования – 47 264 рубля, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 39 433 рубля.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2025 года составила 63 759 рублей, – информирует Орелстат. – По сравнению с сентябрем 2025 года она выросла на 1,8 процента, а с октябрем предыдущего года – на 12,8 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2025 года выросла по сравнению с октябрем 2024 года на 4,5 процента».

ИА «Орелград»