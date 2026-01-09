В Орловской области мотивируют продавцов алкоголя

Мотивировать их будут к добросовестному поведению на рынке.

Департамент промышленности и торговли Орловской области разработал программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Действие программы рассчитано на 2026 год, подобные документы принимаются ежегодно – с учетом поправок, внесенных на основании анализа опыта указанной работы в предшествующем году.

Областной департамент в рамках своих полномочий контролирует юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, торгующих спиртными напитками, включая пиво, в том числе при оказании услуг общественного питания. Предметом регионального государственного контроля, прежде всего, является соблюдение организациями лицензионных и других обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции.

Кроме того, на региональном уровне контролируется соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями и крестьянско-фермерскими хозяйствами обязательных требований к декларированию объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также объема собранного винограда для производства винодельческой продукции.

Контрольно-надзорная деятельность департамента промышленности и торговли Орловской области заключается не только в проверках юридических лиц и ИП, но и в систематическом наблюдении за ними, а также в проведении мероприятий, направленных на профилактику нарушений. Так. в 2026 году сотрудники департамента будут проводить информирование и консультирование торговцев по вопросам соблюдения обязательных требований, с разъяснением им порядка и сути административных процедур;.

Ключевыми проблемами, на решение которых направлена профилактика, в департаменте называют «недостаточно сформированное понимание исполнения лицензионных требований у контролируемых лиц» и их недостаточную правовую грамотность. Результатом профилактической работы должно стать снижение числа нарушений обязательных требований на территории Орловской области, увеличение доли законопослушных торговцев в указанной сфере. В качестве основных задач на будущий год поставлено устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям, а также мотивация к добросовестному поведению контролируемых лиц и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.

ИА «Орелград»