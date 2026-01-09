Минимальный порог инвестиций снизили на Орловщине

Новшество позволит упростить доступ к мерам господдержки.

В Орловской области вступили в силу поправки, внесенные ранее депутатами Орловского облсовета в Закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области». Так, с 1 января 2026 года для хозяйствующих субъектов, имеющих статус «ответственный субъект предпринимательской деятельности Орловской области», порог инвестиций снижен со 100 миллионов рублей до 50 миллионов рублей.

Таков теперь минимальный порог инвестиций, необходимый для включения в реестр инвестиционных проектов Орловской области и получения льгот по налогу на имущество организаций. К слову, по данным Орелстата, за три квартала 2025 года инвестиции в нефинансовые активы по организациям, без учета представителей малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, составили 38,8 миллиарда рублей. Из них 96,6 процента приходилось на инвестиции в основной капитал.

Вступили в силу и другие важные поправки, обзор которых провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Например, до 31 декабря 2026 года включительно продлен срок предоставления налоговой льготы в виде уменьшения исчисленной суммы налога на 80 процентов. Льгота предусмотрена для организаций потребительской кооперации, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость имущества, а также для малого предпринимательства, занятого розничной торговлей, и для организаций федеральной почтовой связи.

«Налоговая льгота в виде уменьшения исчисленной суммы налога на 80 процентов для организаций федеральной почтовой связи предоставляется при условии направления высвободившихся вследствие льготного налогообложения средств в полном объеме на выполнение работ (оказание услуг), связанных с ремонтом, реставрацией, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением зданий (строений, сооружений), помещений, в которых размещаются отделения почтовой связи, расположенные в сельских населенных пунктах», – пояснили аналитики.

ИА «Орелград»