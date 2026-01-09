На Орловщине ввели единые тарифы на «подключение к свету»

Расценки утвердил департамент государственного регулирования цен и тарифов.

Вступил в силу приказ департамента государственного регулирования цен и тарифов «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Орловской области на 2026 год». Обзор документа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Из него следует, что на 2026 год определены единые для всех территориальных сетевых организаций стандартизированные тарифные ставки. Они используются для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Расценки введены для заявок на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов по производству электроэнергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам.

Также приказом департамента утверждены формулы платы за технологическое присоединение. Рассчитываться она будет, исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям. Регламентированы и размеры платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт включительно и не более 150 кВт включительно к электрическим сетям территориальных сетевых организаций.

«В частности, размер платы составляет 10 500 рублей за кВт (с учетом НДС) для определения стоимости мероприятий в случае технологического присоединения объектов микрогенерации заявителей – физических лиц», – поясняют аналитики. В целом, условия технологического присоединения и размер платы зависят от ряда условий, причем не только от мощности энергопринимающих устройств.

Например, учитывается также расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка. Оно не должно превышать 300 метров в городах и поселках городского типа и 500 метров – в сельской местности. Приказ будет действовать по 31 декабря 2026 года. как правило, обновленные тарифы утверждаются ежегодно, происходит это обычно в конце года.

ИА «Орелград»