В Ливнах крупно оштрафовали хитрого подрядчика

Мужчина хотел нагреть руки на муниципальном контракте.

Вступил в силу обвинительный приговор Ливенского районного суда в отношении ранее не судимого местного бизнесмена. Его признали виновным по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, то есть в хищении чужого имущества путем обмана. Преступление было совершено с использованием служебного положения. Как следует из материалов дела, мужчина являлся директором общества с ограниченной ответственностью.

В декабре 2023 года он от имени своей фирмы заключил с муниципальным казенным учреждением «АХС Администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского района» муниципальный контракт на проведение электромонтажных работ в здании учреждения. Общая цена контракта составляла 155 тысяч рублей. Подрядчику дали неделю на выполнение работ и согласовали с ним смету ремонта.

Работы были выполнены и сданы заказчику, но позднее выяснилось, что подрядчик решил сэкономить на материалах. Он установил не те светодиодные светильники, которые были предусмотрены муниципальным контрактом, заменив их, по сути, на более дешевые и менее качественные, да еще и не имевшие защиты от пыли и влаги. Аналогичным образом подрядчик «сэкономил» на силовом кабеле.

Заказчику он об этом не сказал, так как планировал сократить свои расходы на материалы и тем самым незаконно получить дополнительную прибыль. Например, вместо предусмотренных сметой 102 метров силового кабеля было смонтировано всего 79 метров. Ложные сведения подрядчик внес и в акт выполненных работ, «тем самым введя в заблуждение заказчика относительно объемов и цены фактически выполненных работ».

Однако обман вскрылся, и подрядчик угодил под уголовный суд за хищение бюджетных средств. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

