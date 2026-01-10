Орловца осудили за незаконное хранение боеприпасов

Исправляться ему разрешили вне тюремных стен.

Дело рассматривал Кромской районный суд Орловской области. Местного жителя, ранее не имевшего проблем с законом, признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление против общественной безопасности). Совершил он его в ноябре 2024 года. Как установили следствие и суд, в тот день подсудимый приехал к своему знакомому и купил у него пистолет и патроны к нему.

Сделка была незаконной со стороны обоих мужчин: первый незаконно сбыл оружие, а второй его незаконно приобрел. Как позже установили эксперты, пистолет был переделан из газового пистолета. «мастер» внес изменения в заводскую конструкцию, приспособив пистолет к стрельбе патронами, снаряженными «самодельным способом из изготовленных промышленным способом пуль».

В результате из обычного газового оружия получилось самодельное ручное самозарядное нарезное огнестрельное оружие. Вместе с пистолетом продавец передал покупателю не менее 20 патронов. Фигурант данного дела отправился с покупками к себе домой, где решил сразу же и опробовать оружие. В собственном дворе он выстрелил не менее трех раз, после чего пистолет заклинило – патрон застрял в патроннике.

После этого покупатель отправился обратно к продавцу, чтобы тот помог ему разобраться с внезапно возникшей проблемой. Тем самым обвиняемый совершил незаконную перевозку оружия и боеприпасов. Последние были изъяты у него сотрудниками полиции в январе 2025 года.

В судебном заседании подсудимый признал себя виновным в полном объеме и попросил о проведении судебного разбирательства в особом порядке. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев и запретил ему в течение указанного срока покидать свой дом по ночам, в период времени с 22.00 до 6.00, выезжать без разрешения за пределы Троснянского района, за исключением случаев выполнения трудовых обязанностей, изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за ним.

ИА «Орелград»