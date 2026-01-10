У орловчанки выманили 200 тысяч рублей за снятие порчи

Однако в последний момент потерпевшая простила обвиняемую.

«Магическое» уголовное дело рассматривал Ливенский районный суд Орловской области. Местная жительница обвинялась органами предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину).

Преступление было совершено еще летом 2023 года. По версии следствия, подсудимая решила поправить свое материальное положение. И не нашла ничего лучше, кроме как разместить в социальной сети разместить объявление «о предоставлении услуг по магическим ритуалам». На самом деле женщина никакими магическими навыками не обладала. Надеялась она на то, что на ее объявление откликнется кто-нибудь наивный, кого можно обмануть.

И вскоре действительно откликнулась еще одна местная жительница, которую в жизни преследовали неприятности. Она начала переписываться с «магом» в мессенджере и вскоре уверовала в то, что ее неприятности связаны с «порчей». Убедив в этом клиентку, аферистка начала вытягивать у нее деньги. Первый платеж в размере 350 рублей жертва отдала ей за то, чтобы та при помощи магического ритуала помогла ей помириться с мужем.

Получив деньги, «ворожея» заявила клиентке, что магические обряды надо продолжать, но за это требовалось оплатить. Второй платеж вырос до 500 рублей. Как установило следствие, деньги обвиняемая тратила на личные нужды. Аппетиты у нее росли, причем быстрыми темпами. Вскоре «ворожея» начала повышать ставки.

Она заявила потерпевшей, что якобы порча наведена на ее детей, и попросила перевести ей на карту деньги, которые обещала впоследствии вернуть. Чуть менее чем за два месяца проведения «магических ритуалов» обвиняемая вытянула у потерпевшей более 220 тысяч рублей. Ей грозило уголовное наказание, но уже в судебном заседании потерпевшая подала письменное заявление и попросила закрыть дело, пояснив, что подсудимая возместила ей ущерб в полном объеме, претензий к ней она не имеет. В результате дело было прекращено в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»