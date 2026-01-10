Стопроцентное авансирование разрешили по договорам на медуслуги

О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета распорядилось правительство.

Правительство Орловской области издало постановление «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета». Обзор документа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В частности, постановлением разрешено предусматривать авансовые платежи по государственным договорам, которые заключают получатели средств областного бюджета с поставщиками, подрядчиками и исполнителями услуг.

Однако размер аванса будет в следующем году зависеть от типа договоров. Так, базовыми станут авансовые платежи, в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора о поставке товаров. В размере, не превышающем 50 процентов суммы договора, авансы разрешены при наличии в указанных договорах, а также в контрактах, заключаемых в рамках их исполнения, условия об осуществлении территориальными органами Федерального казначейства казначейского сопровождения указанных авансовых платежей.

Кроме того, в ряде случаев допускаются авансовые платежи в размере до 100 процентов суммы договора. Они предусматриваются, в частности, по договорам об оказании медицинских услуг за пределами Орловской области, о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации и о прохождении профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих Орловской области.

Также 100-процентное авансирование возможно при заключении договоров об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении олимпиад школьников, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, а также билетов для проезда городским и пригородным транспортом.

«Получатели средств областного бюджета принимают до 1 августа текущего года бюджетные обязательства, возникающие на основании договоров о поставке товаров, заключенных с юридическими лицами, в пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных им до указанной даты на текущий финансовый год», – добавили аналитики.

ИА «Орелград»