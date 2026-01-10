Орловцы стали активнее страховать свою жизнь

На полисы страхования жители региона потратили 1,7 миллиарда рублей.

За первые три квартала 2025 года жители Орловской области потратили на приобретение полисов страхования жизни на 1,7 миллиарда рублей, или более чем на 60 процентов больше, чем было потрачено ими годом ранее. Тенденцию подметило Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. Причем проявилась еще одна тенденция – количество договоров по страхованию жизни выросло всего на 10 процентов и составило 6844 единицы.

«Такая непропорциональная динамика объясняется тем, что в 2025 году высоким спросом пользуются программы ИСЖ (инвестиционное страхование жизни) на срок более 10 лет и программы НСЖ (накопительное страхование жизни) со сроком до 3 лет, – поясняет регулятор. – Причем заметно популярны долгосрочные полисы ИСЖ с крупными взносами. Снижение ставок по депозитам могло дополнительно способствовать росту интереса к этому сегменту».

НСЖ и ИСЖ относятся к так называемым видам комбинированного страхования. Так, при ИСЖ страховая компания инвестирует полученные от страхователя деньги в финансовые активы по определенной клиентом стратегии, причем страхователь может внести взнос только один раз. А при НСЖ страхователь регулярно вносит платежи. Полис ИСЖ страхует жизнь и здоровье, но в отличие от договора страхования от несчастного случая по окончании срока действия такого полиса клиент может вернуть все внесенные им средства.

Страховщики фактически пускают его деньги в оборот, вкладывая их в различные активы. Причем если вложения окажутся дачными, то клиент может получить еще и доход сверх внесенных им средств. По данным регулятора, страховки от несчастных случаев и болезней жители Орловской области в январе-сентябре 2025 года приобретали практически с той же интенсивностью, как и в прошлом году. Всего они заключили чуть более 34 тысяч таких сделок, что лишь на 0,4 процента меньше, чем годом ранее.

«Сумма страховых премий выросла на 1 процента, – отмечают также в орловском отделении Банка России. – Этот вид страхования связан со страхованием заемщиков. С одной стороны, здесь наблюдается некоторый спад, связанный с охлаждением ипотечного рынка. С другой стороны, рынок поддерживают продажи страхования жизни и здоровья при приобретении жилья в рассрочку. Оно по своей сути аналогично страхованию заемщиков, но заключается в пользу не банка-кредитора, а застройщика».

ИА «Орелград»