В вымерших деревнях Болховского района осталось 13 воинских захоронений

Забота о них делегирована властям на местах.

Администрация Болховского района, недавно утвердившая муниципальную программу сохранения и реконструкции мемориальных объектов на 2026-2027 годы, указала на достаточно неожиданную проблему, появившуюся в некоторых сельских поселениях. Отдельные деревни практически перестали существовать. Там нет постоянно проживающего населения, но памятные знаки на воинских захоронениях там остались, а их необходимо содержать в порядке.

«Таких воинских захоронений у нас 13», – констатируют районные власти. В частности, сообщается, что некоторые из таких воинских захоронений планируется перенести – предполагается произвести перезахоронение останков погибших солдат «в связи с тем, что подъезд к ним затруднен, их местонахождение удалено от центра сельских поселений».

«Самая основная проблема, которая не позволяет в полной мере реализовать вышеуказанный закон, это вопросы финансирования, – при этом отмечают авторы программы. – Болховский район как один из дотационных районов области, к сожалению, не имеет необходимых средств для осуществления полномасштабных мероприятий в отношении объектов, увековечивающих память защитников Отечества».

В сельских поселениях воинские захоронения свидетельств о права собственности не имеют, так как на изготовление документа о праве собственности требуются дополнительные денежные средства, подчеркивают авторы документа. Решение данной проблемы видится им в участии Болховского района в федеральной целевой программе, реализация которой позволит обеспечить восстановление, сохранение и благоустройство воинских захоронений.

Уже определены условия, которые дадут возможность участия района в указанной программе. К ним отнесены: наличие собственника у воинского объекта (необходимо занести их в реестр муниципальной собственности и поставить на баланс); наличие районной программы, предполагающей 30-процентное софинансирование (в настоящее время она уже разработана). Авторы программы также отмечают, что большинство учреждений и организаций добросовестно ухаживают за закрепленными за ними воинскими захоронениями.

ИА «Орелград»