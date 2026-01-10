В Орле грабитель заманивал жертв мифическими девушками

Преступник дважды совершил ограбления по схожему сценарию.

Вступил в силу обвинительный приговор Заводского районного суда города Орла, вынесенный в отношении местного жителя по статье 162 Уголовного кодекса РФ. Мужчину признали виновным в совершении двух разбойных нападений с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевших. Действовал преступник по одному сценарию. Он отправлялся в пивной бар, открытый в ночное время. Жертв он подбирал именно там.

В первом случае подсудимый познакомился в баре с посетителем, у которого при себе имелась довольно крупная сумма наличных денежных средств. Он этого не скрывал, а преступник решил за его счет поправить свое собственное материальное положение. Ближе к утру, а дело происходило в январе 2025 года, подсудимый предложил своему новому приятелю отправиться в гости к его знакомой. Тот ответил согласием, не подозревая, что никакой знакомой нет, а его попросту заманивают в ловушку.

Подсудимый завел нового приятеля в подъезд жилого дома, где набросился на него с кулаками. Жестоко избив нетрезвого гражданина, он отнял у своей жертвы почти 105 тысяч рублей наличными и мобильный телефон, после чего сбежал с места преступления. Второе разбойное нападение при схожих обстоятельствах этот же грабитель совершил в марте 2025 года. Как и в предыдущий раз, жертву он подобрал из числа посетителей пивбара.

Только на этот раз своего случайного знакомого злоумышленник заманил сразу двумя девушками, которым якобы срочно требовалась его помощь. Злоумышленник сумел убедить подвыпившего приятеля в том, что девушки дожидаются их на улице. Для совершения преступления он выбрал темный двор, в котором в тот момент никого не было. Как и в предыдущий раз, грабитель избил свою жертву, после чего стал обыскивать его карманы.

На этот раз он похитил мобильный телефон, беспроводные наушники и две банковские карты. Кроме того, грабитель снял с руки жертвы обручальное золотое кольцо стоимостью более 55 тысяч рублей. В судебном заседании подсудимый виновность в совершении указанных выше преступлений признал лишь частично. По его версии, девушки в реальности существовали, из-за них он и подрался с обоими потерпевшими. А причастность к хищению имущества вообще отрицал.

Однако вина грабителя была доказана по двум эпизодам. По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний мужчина получил 5 лет принудительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов из его заработной платы. Отрабатывать срок он должен в исправительном центре.

ИА «Орелград»