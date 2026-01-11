Торговлю «откидными номерами» признали незаконной на Орловщине

Сомнительный сайт заблокировали по решению суда.

Вступило в силу решение по административному делу, которое вынес Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Ране он рассмотрел административное исковое заявление Новодеревеньковской межрайонной прокуратуры, выступившей в интересах неопределенного круга лиц. Надзорное ведомство просило о признании информации, размещенной на одной из интернет-страниц, запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Как следует из иска, сомнительный ресурс был выявлен в ходе проведения планового мониторинга Сети. Прокуратура на постоянной основе отслеживает ресурсы, содержание которых не укладывается в рамки российского законодательства. В данном случае мониторинг был сосредоточен на выявлении сайтов с предложениями по продаже механизмов, скрывающих регистрационные знаки на транспортных средствах, либо препятствующих их считыванию комплексами фотовидеофиксации правонарушений.

В результате в Сети был выявлен ресурс, торгующий так называемыми откидными номерами. Так называют некие устройства, позволяющие по команде водителя скрыть или видоизменить государственный регистрационный знак транспортного средства. Понятно, что подобные устройства служат для уклонения от наказания за нарушения Правил дорожного движения, которые фиксируются автоматическими дорожными камерами.

Водители могут использовать эти устройства, чтобы избежать штрафов, например, за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора или нарушение правил парковки. Принцип работы таких устройств прост: в обычном состоянии номер автомобиля виден, но при активации механизма рамка закрывает номер и делает его нечитаемым для камер. В иске прокуратуры было указано, что вход на сайт по продаже указанных механизмов является свободным, предварительной регистрации не требуется.

Ознакомиться с размещенной на сайте информацией может любой пользователь. Тем самым, считает прокуратура, «до всеобщего сведения доводится информация о способах оборудования государственных регистрационных знаков с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть». А за подобные действия законом предусмотрена административная ответственность по части 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ.

«Размещение такой информации на сайтах сети «Интернет» со свободным доступом является призывом в адрес неопределенного круга лиц к совершению административного правонарушения, – сказано в иске. Поскольку обеспечение доступа к информации, представляющей собой пропаганду или агитацию к совершению противоправных действий, нарушает права и законные интересы граждан, а также подрывает основы конституционного строя Российской Федерации, прокуратура попросила суд признать информацию на сомнительном ресурсе запрещенной для распространения на территории Российской Федерации, что и было сделано судом. Доступ к сайту заблокирован.

ИА «Орелград»