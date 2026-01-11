Эксперты оценили радиационную обстановку в Орловской области

За последние пять лет она существенно не изменялась и в целом остается удовлетворительной.

Ни в одном из районов Орловской области радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения. Об этом говорится в паспорте региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями, недавно вступившей в силу. Проведенный специалистами анализ показал, что радиационная обстановка в Орловской области за последние пять лет существенно не изменялась и в целом остается удовлетворительной.

«При этом 85,6 процента суммарной дозы облучения обусловлены природными источниками излучения (показатель по Российской Федерации – 80,1 процента) и 14,3 процента – медицинскими рентгенорадиологическими исследованиями (показатель по Российской Федерации – 19,7 процента). На долю остальных источников приходится 0,48 процента», – следует из результатов проведенного мониторинга.

Специфика формирования индивидуальных и коллективных доз облучения обусловлена особенностями региона, отмечают также эксперты. Значимыми факторами до настоящего времени остаются последствия прошлых радиационных аварий. Превышения основных дозовых пределов в 2025 году на территории Орловской области не отмечалось. Кстати, в регионе нет объектов 1-й и 2-й категорий потенциальной радиационной опасности, отнесенных к особо радиационно и ядерно опасным. Но в соседней Курской области такой объект имеется – там расположена Курская атомная электростанция.

Сообщается также, что на территории Орловской области радиационных аномалий не выявлено, населения с эффективной дозой облучения за счет природных источников свыше 5 мЗв/год – тоже не выявлено. Радиационный фон, по данным радиационно-гигиенического мониторинга, в населенных пунктах Орловской области варьируется от 0,08 до 0,16 мкЗв/час, что соответствует естественным значениям.

ИА «Орелград»