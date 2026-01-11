Стало известно, почему на Орловщине умирают дети

Эксперты проанализировали причины смертности детей за последние годы.

Согласно данным паспорта родовспоможения Орловской области, в 2024 году в регионе было зарегистрировано 53 случая смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет. Для сравнения, в 2023 году было зарегистрировано 54 таких случая. Показатель детской смертности за 2024 год оказался выше среднего показателя по Российской Федерации на 2,5 процента.

В Орловской области в 2024 году в сравнении с 2023 годом отмечается сокращение случаев смерти детей в возрасте 5-9 лет на 71,4 процента и детей в возрасте 15-17 лет на 66,7 процента. При этом отмечается и отрицательная динамика: увеличение числа умерших детей в возрасте до года на 55 процентов и увеличение на 83,3 процента случаев смерти в возрасте 10-14 лет. Причем в возрастной структуре смертности детей 0-17 лет в 2024 году дети первого года жизни составили 58,5 процента.

А в сравнении с 2023 годом отмечается увеличение случаев смерти детей до года на 21,5 процента. Среди смертности детей старше года наибольшая доля – это дети в возрасте 10-14 лет. Далее следуют возрастные группы 15-17 лет и 1-4 года соответственно. Наименьшая доля смертности приходится на группу 5-9 лет. В медицинских организациях в 2024 году было зарегистрировано 35 случаев смерти детей в возрасте 0-17 лет, из них 27 случаев – дети до года.

На долю случаев смерти вне медицинских организаций приходилось 34 процента от всех случаев смерти несовершеннолетних (18 случаев), из них дети до года – четыре случая. Отмечается сокращение случаев смерти детей в Орловской области вне медицинских организаций в сравнении с данными 2023 года на 33,3 процента – с 27 до 18. Смерти на дому составили 22,6 процента (12 случаев) от общего числа умерших детей, из них четыре случая – дети в возрасте до года (33,3 процента).

Перинатальная смертность в Орловской области в 2024 году была выше показателей ЦФО (5,3) и по Российской Федерации (6,2) и составила 8,2 на 1000 родившихся живыми и мертвыми. Самые большие показатели перинатальной смертности были зафиксированы в 2021 и 2022 годах – они были больше в 2 раза в абсолютных значениях как по ранней неонатальной смертности, так и по мертворождаемости.

«Мертворождаемость в Орловской области в 2024 году была выше показателей ЦФО (4,4) и Российской Федерации (5,2) и составила 6,2 на 1000 родившихся живыми и мертвыми, – следует из паспорта родовспоможения. – Ранняя неонатальная смертность в Орловской области имеет тенденцию к снижению. Но в 2024 году она была выше, чем в ЦФО (0,8) и Российской Федерации (1), и составила 1,6 на 1000 родившихся живыми».

В причинной структуре смертности детей старше года от заболеваний самую большую долю составляют болезни нервной системы и органов дыхания – по 18,2 процента. Все случаи смерти, произошедшие в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы, зарегистрированы вне медицинских организаций. Причем отмечается сокращение таких случаев на 33,3 процента. В сравнении с 2023 годом отмечается также увеличение случаев смерти от заболеваний органов дыхания в 2 раза.

В 2024 году не были зарегистрированы случаи смерти в результате врожденных пороков и инфекционных заболеваний. Среди причин смерти у детей старше года в 2024 году внешние причины составляют 45,5 процента, из них наиболее значимыми были смерти в результате асфиксии (самоповреждения) и травм, том числе при падениях с высоты.

ИА «Орелград»