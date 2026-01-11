Иностранец ездил по Орлу с поддельными правами

Изобличить его помог запрос в Интерпол.

Вступило в силу решение Советского районного суда города Орла в отношении иностранца – уроженца и гражданина Республики Туркменистан. Как следует из материалов дела, мужчина официально не трудоустроен и не имеет регистрации на территории Российской Федерации, хотя и живет в России. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, иностранец не имеет водительского удостоверения, дающего право управления транспортными средствами.

И он не стал получать его законным способом. Вместо этого иностранец весной 2024 года водительские права буквально купил. Он приобрел удостоверение у неустановленного следствием лица, уголовное преследование в отношении которого ведется в рамках отдельного производства. С поддельными правами иностранец ездил по улицам Орла на своем автомобиле марки «Лада» до тех пор, пока его не остановили для проверки сотрудники ДПС.

Инспектор решил проверить показавшееся ему подозрительным удостоверение при помощи специального при помощи специального прибора. В ультрафиолете должны высвечиваться элементы удостоверения, отпечатанные краской, невидимой в обычных условиях. Однако такой люминесценции на правах иностранца не оказалось. Более того, права были напечатаны на обычном струйном принтере. Орловская полиция делала запрос в национальное бюро Интерпола Республики Туркменистан.

Из ответа ведомства следовало, что права с таким номером действительно выдавались, но на имя совершенно другого человека. Отпираться обладатель купленных прав не стал, полностью признал свою вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Действия подсудимого суд квалифицировал как приобретение в целях использования заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права. Иностранца наказали штрафом в размере 20 тысяч рублей, но освободили от его уплаты, поскольку в счет отбывания наказания ему был зачтен срок пребывания под стражей.

ИА «Орелград»