На Орловщине отцу несовершеннолетних детей дали шанс на исправление

Мужчине отвели два года, чтобы он исправил свое поведение.

Залегощенский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Как пояснили в пресс-службе суда, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса «Российской Федерации (незаконное приобретение наркотических средств). Следствием и судом было установлено, что данный гражданин решил приобрести наркосодержащие растения для личного потребления.

На заросшем участке недалеко от одной из ферм он нашел и сорвал три дикорастущих куста растения рода «конопля». Фигурант вырвал их с корнем и перенес в свою хозяйственную постройку. Из растения он решил изготовить марихуану, известную еще и как каннабис. Изготовлением наркотического средства занимался прямо в сарае. Всего у него получилось изготовить не менее 375,2 грамма каннабиса, что с точки зрения закона является крупным размером.

«Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное хранение наркотического средства каннабис (марихуана), с момента приобретения, употребил путем курения часть наркотического средства, а оставшуюся часть массой не менее 375,2 грамма, хранил без цели сбыта в картонной коробке до момента его изъятия сотрудниками полиции, – сообщает пресс-служба Залегощенского районного суда. – В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением».

При вынесении приговора суд учел то, что отягчающих наказание обстоятельств в данном случае не оказалось. А в качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие на иждивении у подсудимого несовершеннолетних детей, а также его активное способствование раскрытию и расследованию преступления. От наказания он, конечно, не ушел, но получил шанс на исправление и фактически вторую жизнь.

«Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначил ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года, в течение которого, осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Приговор суда не вступил в законную силу», – резюмирует пресс-служба Залегощенского районного суда.

ИА «Орелград»