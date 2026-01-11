В Орловской области увеличился объем «ненормативной» почвы

Гигиеническую характеристику почвам региона дали специалисты.

Проведенный анализ санитарного состояния почвы показал, что на территории Орловской области превышения отмечены по нитратам в пробах, отобранных в рамках рассмотрения обращений граждан на загрязнение территории, прилегающей к местам сбора и накопления отходов. Превышение норм отмечается и по бензапирену в пробах, отобранных при выборе земельных участков под строительство.

Особое внимание эксперты уделяют территории селитебной зоны. Проще говоря, это городские, специфические почвы, сформированные под влиянием хозяйственной деятельности человека на территории поселений. Такие почвы могут быть антропогенно-измененными, с поверхностным слоем мощностью более 50 сантиметров, и иметь диагностический горизонт «урбик».

По итогам проведенного мониторинга в Орловской области на территории селитебной зоны отмечается увеличение доли проб, не отвечающих гигиеническим нормативам – до 11,3 процента в общем объеме исследованных проб. В то же время на территории детских дошкольных учреждений доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, снизилась до 0. Пробы почвы с повышенным содержанием бензапирена выявлялись на территориях Залегощенского, Мценского и Урицкого районов, Орловского муниципального округа и в городе Орле, нитратов – на территории города Орла и Орловского муниципального округа.

«Проведенный анализ санитарного состояния почвы селитебной территории показал, что в целом на территории Орловской области увеличилось количество проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (превышения отмечены по бензапирену и нитратам). Удельный вес нестандартных проб почвы увеличился по микробиологическим и паразитологическим показателям», – говорится в отчете.

ИА «Орелград»