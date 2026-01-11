Окружные власти отправят осужденных в церкви

Утвержден перечень мест для отбывания наказания.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила перечень мест, определенных для отбывания наказания осужденными к обязательным работам. Каждый муниципалитет ежегодно официально устанавливает список таких мест по согласованию с организациями. Как правило, власти отправляют осужденных на муниципальные предприятия, и те занимаются уборкой и благоустройством территорий.

В Орловском муниципальном округе на 2026 год утвердили перечень из 25 мест, где осужденные смогут отбывать наказание в виде обязательных работ. Обращает на себя внимание тот факт, что большая часть таких мест – это церкви. В частности, осужденных будут отправлять на работы в церкви, расположенные в населенных пунктах Клейменово, Становой Колодезь, Бакланово, Альшань, Платоново, Солнцево, Стрелецкий, Вятский посад и др.

Впрочем, и муниципальные предприятия в списке имеются. Так, осужденные поработают в муниципальном унитарном предприятии «Орловский теплосервис» и МУП «Ресурс», а также будут командированы в распоряжение властей территориальных управлений, которые пришли на смену администрациям сельских поселений в связи с преобразованием Орловского района в Орловский муниципальный округ.

Окружные власти утвердили перечень видов работ, которыми будут заниматься осужденные. В него включены: работы по благоустройству территорий, уборка улиц, кладбищ и придомовых территорий, работы по озеленению (посадка деревьев, кустарников и цветов, оборудование газонов и клумб, обрезка и побелка деревьев), ремонтные и малярные работы (не требующие квалификации и специальных навыков), подсобные и погрузочно-разргузочные работы, уборка помещения, а также другие виды работ, не требующие специальной профессиональной подготовки, но имеющие социальную направленность.

Аналогичное постановление приняла и администрация города Ливны. Она определила следующие виды обязательных работ: благоустройство, уборка территории, вырубка и обрезка деревьев и кустарников на территории города, иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков по согласованию с работодателем. А перечень организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных работ в 2026 году в городе Ливны выглядит так: МУП «Водоканал», МУП «Ливенские тепловые сети» и МКУ «ЕДДС города Ливны и АХС администрации города Ливны».

ИА «Орелград»