Орловских чиновников обучат борьбе с терроризмом

Новые вводные чиновникам дало правительство региона.

Правительство региона внесло изменения в паспорт государственной программы «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества». Так, список задач программы пополнил пункт, предусматривающий «организацию получения государственными гражданскими служащими и муниципальными служащими Орловской области повышения квалификации в сфере противодействия терроризму».

А общий объем финансового обеспечения программы увеличен с 881,797 миллиона рублей до 924,065 миллиона рублей. Такие курсы оплачивают из бюджета региона, как правило, организацию обучения курирует администрация губернатора. Также программа предусматривает дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Орловской области, в том числе впервые поступивших на государственную гражданскую службу, по образовательным программам в сфере противодействия коррупции.

Кроме того, в ее рамках ежегодно проводится социологическое исследование для оценки реального уровня коррупции в Орловской области. При этом применяется методика, утвержденная в 2019 году постановлением правительства Российской Федерации. Программа касается не только чиновников. В числе прочего, например, она регулирует мероприятия по повышению уровня общей профессиональной компетентности и правовой культуры организаторов выборов, референдумов и иных участников избирательного процесса, стимулирует повышение электоральной активности граждан в период подготовки и проведения выборов и референдумов на территории Орловской области.

Основными целями программы являются повышение прозрачности работы и престижа органов власти всех уровней и укрепление доверия граждан к деятельности избирательных комиссий Орловской области. Что касается финансирования, то оно выделяется на материально-техническое обновление, в том числе оснащение учебного центра, и организационное сопровождение запланированных мероприятий.

ИА «Орелград»