Клычков: Достаточно большой объем у нас пострадавших

12.1.2026 | 11:12 Важное, ЖКХ, Новости

Губернатор Орловской области рассказал о последствиях атаки на ТЭК.

Фото: Портал Орловской области

9 января произошло повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. О ликвидации и последствиях поговорили на совещании 12 января в администрации региона. Андрей Клычков выразил благодарность всем, кто принимал участие в ремонте.

«Несмотря на существенное повреждение, они не допустили того, чтобы люди почувствовали хотя бы понижение температуры. Горожане продолжили дальше находиться в праздничных выходных днях», – отметил губернатор.

Сейчас, в рамках нормативной базы, нужно довести компенсации, обратился глава региона к мэру Орла Юрию Парахину.

«Достаточно большой объем у нас пострадавших и от взрывной волны,  и от осколков. Ну, самое главное, слава Богу, что нет людей пострадавших. Имущество восстановится», – отметил Андрей Клычков.

