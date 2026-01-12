На Орловщине будут контролировать температуру в детсадах и школах

12.1.2026 | 11:13 Медицина, Новости

Такое поручение дал губернатор Андрей Клычков.

Фото: ИА «Орелград»

Орловский глава сделал это на сегодняшнем заседании в областной администрации.

«Температурный контроль. Чтобы нигде у нас с вами не было холодных помещений в образовательных организациях, дошкольных образовательных организациях. Плюс все те меры, что предпринимались до Нового года для обеспечения безопасности [по ОРВИ и гриппу] – их максимально задействовать», – заявил Клычков.

Соответствующие поручения даны Департаменту образования Орловской области. Также помочь в реализации данных мероприятий должны органы местного самоуправления.

Согласно текущим прогнозам синоптиков, ближайшие недели на Орловщине не будут слишком тёплыми. Так, до конца текущей недели в Орле «Яндекс-погода» обещает от минус девяти до минус четырнадцати днём и от минус тринадцати до минус двадцати одного ночью. Gismeteo, соответственно, прогнозирует минус десять – минус шестнадцать в дневное время и минус четырнадцать – минус девятнадцать по ночам.

