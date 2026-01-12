Орловцы не спешат убирать машины, блокирующие путь мусоровозам

Жители региона слабо реагируют на обращения через «Госуслуги».

Работу по вывозу отходов во время прошедших каникул обсудили 12 января на совещании в администрации региона. Количество обращений снизилось в четыре раза, констатировал губернатор Андрей Клычков (если сравнивать 2024 и 2025 годы). Глава региона отметил, что стало больше техники, также стабильнее работают участники мусорной отрасли. Однако есть проблемы: не все управляющие компании обеспечили доступ к бакам, также подъезд блокируют машины.

«На обращения через «Госуслуги» к владельцам автотранспортных средств, которые заблокировали вывоз мусора у контейнерной площадки, к сожалению, минимальный процент реагирования граждан, – отметил Андрей Клычков. – Возможно, это выходные дни: люди не все смотрят. Но необходимо дорабатывать этот инструмент, чтобы была возможность оперативно уведомлять владельцев о том, что их транспортные средства мешают. Где-то это вывоз мусора, а в других ситуациях это может быть гораздо более тяжелый случай. Прошу дорабатывать этот механизм», – обратился губернатор к руководителю департамента информационных технологий Орловской области Андрею Артемову.

ИА “Орелград”