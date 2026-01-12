Орловцы не спешат убирать машины, блокирующие путь мусоровозам

12.1.2026 | 11:25 ЖКХ, Новости

Жители региона слабо реагируют на обращения через «Госуслуги».

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Работу по вывозу отходов во время прошедших каникул обсудили 12 января на совещании в администрации региона. Количество обращений снизилось в четыре раза, констатировал губернатор Андрей Клычков (если сравнивать 2024 и 2025 годы). Глава региона отметил, что стало больше техники, также стабильнее работают участники мусорной отрасли. Однако есть проблемы: не все управляющие компании обеспечили доступ к бакам, также подъезд блокируют машины.

«На обращения через «Госуслуги» к владельцам автотранспортных средств, которые заблокировали вывоз мусора у контейнерной площадки, к сожалению, минимальный процент реагирования граждан, – отметил Андрей Клычков. – Возможно, это выходные дни: люди не все смотрят. Но необходимо дорабатывать этот инструмент, чтобы была возможность оперативно уведомлять владельцев о том, что их транспортные средства мешают. Где-то это вывоз мусора, а в других ситуациях это может быть гораздо более тяжелый случай. Прошу дорабатывать этот механизм», – обратился губернатор к руководителю департамента информационных технологий Орловской области Андрею Артемову.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU