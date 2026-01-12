На Орловщине новую льготу использовали уже 86 детей-сирот

С сентября им предоставляется компенсация за проезд в общественном транспорте.

Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Гражданам, которые официально входят в данную категорию населения, предоставляется компенсация за проезд на городском и пригородном транспорте и на внутрирайонном транспорте в сельской местности. Однако эта мера поддержки не распространяется на такси. Денежная выплата составляет 1300 рублей в месяц.

Кроме того, дважды в год такой гражданин имеет право на компенсацию проезда к месту жительства и обратно к месту учебы. Эта выплата производится на основании проездных документов. Компенсируется страховой взнос, затраты на пользование постельными принадлежностями, а также на бронирование.

Льгота действует до достижения возраста 23 лет. Заявление на её получение надо подавать в филиал Областного центра социальной защиты населения по месту проживания. Это может сделать как сам получатель, так и его законный представитель.

ИА «Орелград»