На Орловщине новую льготу использовали уже 86 детей-сирот

12.1.2026 | 11:55 Новости, Транспорт

С сентября им предоставляется компенсация за проезд в общественном транспорте.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Гражданам, которые официально входят в данную категорию населения, предоставляется компенсация за проезд на городском и пригородном транспорте и на внутрирайонном транспорте в сельской местности. Однако эта мера поддержки не распространяется на такси. Денежная выплата составляет 1300 рублей в месяц.

Кроме того, дважды в год такой гражданин имеет право на компенсацию проезда к месту жительства и обратно к месту учебы. Эта выплата производится на основании проездных документов. Компенсируется страховой взнос, затраты на пользование постельными принадлежностями, а также на бронирование.

Льгота действует до достижения возраста 23 лет. Заявление на её получение надо подавать в филиал Областного центра социальной защиты населения по месту проживания. Это может сделать как сам получатель, так и его законный представитель.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU