Орловцы стали «Мастерами спорта России»

Звания присвоены Кириллу Лукьянову и Дарье Давыдовой.

Об этом сообщили в Департаменте физической культуры и спорта Орловской области. Соответствующий приказ утверждён министром спорта России Михаилом Дегтяревым.

Кирилл Лукьянов занимается боксом. Орловец входит в юниорскую сборную страны. В минувшем году он, выступая в составе национальной команды, завоевал золотую медаль на чемпионате Европы (в весовой категории до 92 килограммов). Также Лукьянов стал бронзовым призёром международного Евразийского кубка «Даурия».

Дарья Давыдова специализируется на стрельбе из лука. В прошлом году она, попав на Кубок России, набрала в квалификационном раунде 569 очков и выполнила норматив, необходимый для получения такого звания.

Всего по итогам 2025 года в Орловской области звание «Мастер спорта России» присвоено 29 спортсменам.

ИА «Орелград»