«ВинегретЪ» будет кормить пациентов кожвена и наркодиспансера

Еще два крупных контракта получены компанией в Орле.

ООО «ВинегретЪ» стало единственным участником двух организованных конкурсов. 4 и 5 января подписаны контракты на обеспечение питанием пациентов БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» и БУЗ ОО «Орловский областной кожно-венерологический диспансер». Их общая цена превышает 12 миллионов рублей. В наркодиспансере предполагается за год оказание более 18,6 тысячи единиц услуг по 400 рублей. В кожвене 11,5 тысячи услуг с аналогичной стоимостью.

Напомним, в 2026 году «ВинегретЪ» будет кормить пациентов больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко, городской больницы им. С. П. Боткина, Плещеевской ЦРБ, воспитанников некоторых детсадов Орла.

ИА “Орелград”