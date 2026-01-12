За год орловская прокуратура пресекла около 70 тысяч нарушений

Таковы итоги 2025-го.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Их подвели на сегодняшнем торжественном мероприятии, приуроченном к профессиональному празднику.

Как сообщает ведомство, в минувшем году по прокурорским требованиям было выплачено 29 миллионов долгов по заработной плате. Также были восстановлены трудовые права примерно 850 работников. Перед предпринимателями погасили задолженность по исполненным контрактам в размере около 472 миллионов рублей.

Ведомство добилось, чтобы государству были возвращены земельные участки общей площадью 62 гектара и водопроводные сети общей протяжённостью около четырёх километров, а также три артезианские скважины. В пользу бюджета взыскали 86 миллионов рублей компенсации ущерба, причинённого различными преступлениями, а также ещё семь миллионов, которые казна потеряла из-за нарушений в сфере закупок.

Было пресечено около восьми тысяч нарушений прав детей. Кроме того, благодаря прокуратуре правоохранительные органы приняли меры к устранению около 30 тысяч нарушений прав участников уголовных процессов.

