Орловского школьника отметили за мужество

Артём Стефанов удостоен памятной медали Совета Федерации.

Награда носит название «За проявленное мужество». Её вручили губернатор Орловской области Андрей Клычков и спикер областного парламента Леонид Музалевский.

Артём учится в школе №50 города Орла. Юный орловец отличился ещё в минувшем году, во время летних каникул.

Тогда он отдыхал в Покровском районе у своей бабушки. В доме загорелся счётчик электроэнергии. В этот момент пожилая женщина спала.

Артём разбудил бабушку и помог ей выйти из дома. Затем он рассказал о пожаре соседке, тоже женщине почтенного возраста, помог покинуть помещение и ей.

После этого школьник вызвал спасателей. Сотрудники МЧС, прибыв на место, ликвидировали последствия ЧП.

«Благодаря смелым и решительным действиям подростка удалось избежать человеческих жертв», – отметили в Администрации Орла.

ИА «Орелград»