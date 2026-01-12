Орловского школьника отметили за мужество

12.1.2026 | 16:55 Новости, Общество, Происшествия

Артём Стефанов удостоен памятной медали Совета Федерации.

Фото: Администрация Орла

Награда носит название «За проявленное мужество». Её вручили губернатор Орловской области Андрей Клычков и спикер областного парламента Леонид Музалевский.

Артём учится в школе №50 города Орла. Юный орловец отличился ещё в минувшем году, во время летних каникул.

Тогда он отдыхал в Покровском районе у своей бабушки. В доме загорелся счётчик электроэнергии. В этот момент пожилая женщина спала.

Артём разбудил бабушку и помог ей выйти из дома. Затем он рассказал о пожаре соседке, тоже женщине почтенного возраста, помог покинуть помещение и ей.

После этого школьник вызвал спасателей. Сотрудники МЧС, прибыв на место, ликвидировали последствия ЧП.

«Благодаря смелым и решительным действиям подростка удалось избежать человеческих жертв», – отметили в Администрации Орла.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU