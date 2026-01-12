Сергея Пузырёва уволили из театра «Свободное пространство»

Его должность сокращена.

Накануне, 11 января, был последний день работы теперь уже бывшего художественного руководителя театра.

«Мне уже выдан приказ о моём увольнении в связи с сокращением численности работников», – рассказал сам Сергей Пузырёв изданию «Орёлтаймс».

Сокращена и сама должность художественного руководителя театра. По словам Пузырёва, ему предложили стать главой театральной студии для детей при «Свободном пространстве». Сейчас здесь нет такой вакансии, но руководство театра могло создать её. Однако Сергей Пузырёв отверг предложение.

Напомним, о его увольнении стало известно ещё в ноябре. Сам Пузырёв выразил несогласие с таким решением. Губернатор Андрей Клычков пообещал, что ему предложат «альтернативную должность».

