Единый социальный проездной вновь подорожал

Губернатор Орловской области увеличил его стоимость сразу на 200 рублей.

С 1 января 2026 года стоимость единого социального проездного билета в Орловской области составляет 1000 рублей в месяц. Она увеличилась благодаря постановлению, которое в последние дни минувшего года успел подписать губернатор Андрей Клычков. Глава региона внес изменения в постановление правительства № 365 «О едином социальном проездном билете в Орловской области», которое в первоначальной редакции было издано еще в 2010 году. До последнего времени стоимость такого проездного составляла 800 рублей в месяц.

Стоит сказать, что в последние годы он растет в цене ежегодно, что областные власти традиционно объясняют повышением стоимости проезда на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок. Напомним, курирует данную сферу региональный департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Социальный проездной растет в цене неравномерно.

Например, в январе 2023 года его стоимость выросла до 550 рублей. Годом позже он подорожал на 100 рублей, а в начале 2025 года его цена выросла с 650 до 800 рублей. Таким образом, нынешний рост стоимости единого социального проездного билета оказался наиболее существенным за последние годы. По таким билетам можно ездить во всех видах городского пассажирского транспорта, кроме легкового такси, и в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении.

Правом на приобретение единого социального проездного билета обладает ряд льготных категорий граждан, которые проживают на территории Орловской области. Для проезда по маршрутам областной столицы предусмотрены дополнительные, муниципальные льготные проездные билеты для пенсионеров и школьников. Так, с 1 января 2026 года в Орле муниципальный проездной для пенсионеров, школьников и студентов очной формы обучения стоит 640 рублей.

По данным пресс-службы администрации областной столицы, такой проездной позволяет совершить 50 поездок в городском общественном транспорте и остается самым экономичным вариантом, поскольку он теперь на 360 рублей дешевле единого социального проездного, действующего на территории всей области. Напомним, решение об актуализации тарифов на проезд в общественном транспорте депутаты Орловского горсовета приняли на прошлогодней, ноябрьской сессии по инициативе мэрии.

