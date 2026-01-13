Ушёл из жизни орловский тренер Владимир Мельников

Ему было 77 лет.

О кончине известного орловца сообщили в «Училище олимпийского резерва». Здесь Владимир Мельников работал в свои последние трудовые годы.

Орловец был отмечен званиями «Заслуженный тренер РСФСР» и «Заслуженный работник физической культуры РФ». Также он являлся спортивным судьёй всероссийской категории.

Мельников был организатором и участников эстафет Олимпийского огня 1980 и 2014 годов. Также длительное время (с 1996 по 2012 годы) он руководил спортивной школой «Олимп».

ИА «Орелград»