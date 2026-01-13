Ежедневно в Орле около ста человек обращаются в травмпункты

Около половины из них — дети.

Такова статистика первых недель нового года. О ней рассказал телеканал «Первый областной».

Так, ежедневно в травмпункт НКМЦ имени Круглой обращаются около 50 несовершеннолетних. Основная причина проблем — катание на тюбингах («ватрушках»). Нередко оно приводит к серьёзным травмам — переломам нижних конечностей, а также позвоночника.

Ранее в мэрии Орла напомнили, что в областном центре отсутствуют горки, оборудованные для катания на тюбингах или санях.

Сообщается, что возраст основной части пациентов начинается примерно от шести лет. В стационаре лечатся около 20 детей.

Страдает, по другим причинам, и взрослое население. Травмпункт больницы Семашко ежедневно принимает от 40 до 60 человек. Статистика примерно соответствует обычным показателям для периода новогодних праздников.

Возраст взрослых пациентов разный — явного смещения в сторону какой-то группы нет. В основном, они получают повреждения на улицах, при падениях. Наиболее характерные проблемы — травмы нижних конечностей, голеностопного сустава, растяжения связок.

ИА «Орелград»