Инструкцию против агрессии получили орловские учителя

13.1.2026 | 7:31 Новости, Образование

Новая методичка была утверждена на заседании Совета Минпросвещения России.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Минпросвещения России направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтных ситуациях. В ней содержатся ключевые правила поведения в случае проявления агрессии. По информации департамента образования Орловской области, инструкция носит название «Как остановить агрессивное поведение: действия педагога». Она была утверждена на заседании Совета Минпросвещения по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников, которое прошло в Москве в середине декабря 2025 года.

«Инструкция дает базовое понимание причин агрессии, определяет профессиональную позицию педагога и алгоритмы оценки сложных ситуаций, – уточнили в департаменте. – Отдельный раздел подробно регламентирует порядок действий педагога в случае физической угрозы. В инструкции также представлены практические рекомендации по снижению эмоционального напряжения, корректному выведению дискуссии за рамки учебного процесса и организации профилактической работы».

Как следует из инструкции, причины агрессии могут скрываться в трудностях социализации, с которыми сталкивается ребенок. В числе причин, например, может быть травля, в наше время это явление известно под термином «буллинг». Документ настоятельно рекомендует педагогу не забывать о том, что взрослый – именно он, поэтому он должен сохранять выдержку и самообладание. Главная цель – урегулировать сложную ситуацию, а не выиграть в споре.

Но если дело все-таки дошло до физической агрессии, педагогу рекомендуется действовать быстро и четко, особенно если агрессивные действия подростка неконтролируемо нарастают и создают непосредственный риск и угрозу здоровью и жизни окружающих. «Инструкция дает понятный порядок действий при возникновении конфликтных ситуаций: как необходимо вести себя педагогу для урегулирования возникших инцидентов и как создать безопасную обстановку для учеников, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем», – резюмируют в департаменте.

ИА «Орелград»


