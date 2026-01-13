В Орле “пасеку” порезали на ВИП-участки

Желающие могут построить дом в лесопарке в Советском районе.

На «Авито» появилось объявление о продаже ровных участков для строительства, имеющих всепогодный подъезд и доступ к коммуникациям. Любопытно, что они находятся в Наугорском лесопарке. Каждый имеет площадь около 840 кв. м, подходит под индивидуальное жилищное строительство.

«Еще по 10-15 метров для придомовой территории, – описывает риелтор. – Шикарное место в центре города. <…> За участками большой тихий и красивый лес».

Цена – 500 000 рублей за сотку.

Напомним, ранее это был один общий участок с кадастровым номером 57:25:0010322:140. Он предназначался для строительства “пчеловодческой станции для воспроизводства лечебного меда”. Домик пасечника в лесу вызвал недоумение, но позволил получить городскую территорию в частную собственность. Долгое время участок был обнесен забором. Пару лет назад его срезали, видимо, на металлолом, предполагают жители «Наугорки». Судя по кадастровой карте, новые номера участкам были присвоены летом 2025 года.

ИА “Орелград”