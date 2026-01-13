Орловские чиновники пустят с молотка районный дом культуры

Здание и участок под ним включены в программу приватизации.

Орловский окружной Совет народных депутатов утвердил представленную местной администрацией программу приватизации муниципального имущества на 2026 год. Основной целью приватизации заявлено является повышение эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности этого процесса, а также оптимизация структуры муниципальной собственности.

В тексте документа отмечено, что приватизация позволит наиболее эффективно использовать муниципальное имущество, принесет в местный бюджет дополнительные доходы в качестве выручки от продажи неэффективно используемого имущества и приведет к сокращению расходов из бюджета Орловского муниципального округа на содержание имущества.

«Реализация данных задач будет достигаться за счет принятия решений о способе, сроке и начальной цене приватизируемого имущества, на основании всестороннего анализа складывающейся экономической ситуации и конъюнктуры рынка, проведения инвентаризации и независимой оценки имущества», – говорится в решении депутатского корпуса.

Впрочем, перечень объектов муниципального имущества Орловского муниципального округа, подлежащих приватизации в 2026 году, пока содержит только один объект. С молотка пустят Районный дом культуры, расположенный в городе Орле на улице Андрианова. Площадь этого здания составляет 382,2 квадратных метра. Вместе с ним на торги выставят земельный участок, находящийся под зданием, общей площадью 1464 квадратных метра.

Здание было введено в эксплуатацию в 1948 году. В качестве причины приватизации местные власти указали, что это излишнее, неиспользуемое имущество. Его цена пока не определена. Ее назначат непосредственно перед торгами на основании отчета об оценке рыночной стоимости. В качестве способа приватизации будет использован электронный аукцион с открытой подачей предложений о цене муниципального имущества.

