Лежневу продлили срок в СИЗО сразу на пять месяцев

Он останется под стражей до 30 июня.

Такое решение вынес Советский районный суд. О нём сообщают «Орловские новости».

Ранее суд решил, что советник губернатора останется под стражей до 23 января. Теперь срок продлён до 30 июня, примерно на пять месяцев.

«Позиция обвинения… неизменна – Лежневу грозит до 20 лет, поэтому его побег не может быть исключён», – пишет издание.

Ранее стало известно, что по делу советника утвердили обвинительное заключение. Также различные преступления вменяются ещё девяти фигурантам.

ИА «Орелград»