На Орловщине после атаки врага повреждены дома

Пострадавших нет.
Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Ночью над Орловской областью уничтожены 15 вражеских БПЛА. Повреждения фасадов и остекления получили несколько частных домовладений. Пострадавших нет», – указал орловский глава.
Также Клычков рассказал, что сейчас на местах данных происшествий работают сотрудники МЧС, а также правоохранительных органов.
Отметим, что 14 БПЛА уничтожили ещё 12 января, в период с 20 до 23 часов. Таковы официальные данные Министерства обороны России. Ещё один вражеский дрон сбили позднее.
ИА «Орелград»