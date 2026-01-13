На Орловщине после атаки врага повреждены дома

13.1.2026 | 10:45 Важное, Новости, СВО

Пострадавших нет.

Фото: портал Орловской области

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Ночью над Орловской областью уничтожены 15 вражеских БПЛА. Повреждения фасадов и остекления получили несколько частных домовладений. Пострадавших нет», – указал орловский глава.

Также Клычков рассказал, что сейчас на местах данных происшествий работают сотрудники МЧС, а также правоохранительных органов.

Отметим, что 14 БПЛА уничтожили ещё 12 января, в период с 20 до 23 часов. Таковы официальные данные Министерства обороны России. Ещё один вражеский дрон сбили позднее.

