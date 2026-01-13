В Орле в горящем полурасселённом доме нашли тело

Ещё одного человека эвакуировали очевидцы.

ЧП случилось на Елецкой улице накануне около 15 часов 40 минут. Здесь загорелся частично расселённый двухэтажный дом. Очаг пожара находился на первом этаже в трёхкомнатной квартире.

Очевидцы эвакуировали из дома мужчину. Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили в одном из помещений тело 71-летней женщины.

«В пути следования [пожарно-спасательных подразделений] было затруднено движение по Московскому шоссе», – отметили в Управлении МЧС по Орловской области.

В итоге огонь успел существенно повредить только одну из комнат. Также квартира покрылась копотью.

Причина пожара устанавливается.

ИА «Орелград»