В Орле в горящем полурасселённом доме нашли тело

13.1.2026 | 10:53 Новости, Происшествия

Ещё одного человека эвакуировали очевидцы.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

ЧП случилось на Елецкой улице накануне около 15 часов 40 минут. Здесь загорелся частично расселённый двухэтажный дом. Очаг пожара находился на первом этаже в трёхкомнатной квартире.

Очевидцы эвакуировали из дома мужчину. Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили в одном из помещений тело 71-летней женщины.

«В пути следования [пожарно-спасательных подразделений] было затруднено движение по Московскому шоссе», – отметили в Управлении МЧС по Орловской области.

В итоге огонь успел существенно повредить только одну из комнат. Также квартира покрылась копотью.

Причина пожара устанавливается.

