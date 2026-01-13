В Орловской области определили места для крещенских купаний

Пока известно, что в ледяную воду можно будет окунуться в 25 точках.

Отметим, что они будут оборудованы не во всех муниципальных образованиях региона, а только в 18. Список опубликовало Управление МЧС по Орловской области. Однако он ещё может быть скорректирован местными властями.

Адреса купелей и иорданей следующие:

Верховский район, село Корсунь,

Глазуновский район, деревня Ловчиково,

Дмитровский район, сёла Балдыж, Бородино, Соломино,

Должанский район, село Баранчик,

Залегощенский район, деревня Ореховка,

село Знаменское,

Краснозоренский район, деревня Елагино,

Ливенский район, сёла Казанское, Сосновка, Угольное и Успенское,

Малоархангельск,

Мценский район, деревня Фроловка,

Новодеревеньковский район, село Кологривово,

Новосильский район, у деревни Шейно,

Покровский район, посёлок Покровское (улица Дубровинского), село Верхососенское, Дросковское сельское поселение (роща «Орешник»),

Сосковский район, село Кирово,

Урицкий район, село Подзавалово,

Хотынецкий район, село Старое,

посёлок Шаблыкино (улица Авангардовская).

Кроме того, об открытии ещё одной купели сообщили в православном центре «Вятский посад».

ИА «Орелград»