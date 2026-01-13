В Орловской области определили места для крещенских купаний

Пока известно, что в ледяную воду можно будет окунуться в 25 точках.
Отметим, что они будут оборудованы не во всех муниципальных образованиях региона, а только в 18. Список опубликовало Управление МЧС по Орловской области. Однако он ещё может быть скорректирован местными властями.
Адреса купелей и иорданей следующие:
- Верховский район, село Корсунь,
- Глазуновский район, деревня Ловчиково,
- Дмитровский район, сёла Балдыж, Бородино, Соломино,
- Должанский район, село Баранчик,
- Залегощенский район, деревня Ореховка,
- село Знаменское,
- Краснозоренский район, деревня Елагино,
- Ливенский район, сёла Казанское, Сосновка, Угольное и Успенское,
- Малоархангельск,
- Мценский район, деревня Фроловка,
- Новодеревеньковский район, село Кологривово,
- Новосильский район, у деревни Шейно,
- Покровский район, посёлок Покровское (улица Дубровинского), село Верхососенское, Дросковское сельское поселение (роща «Орешник»),
- Сосковский район, село Кирово,
- Урицкий район, село Подзавалово,
- Хотынецкий район, село Старое,
- посёлок Шаблыкино (улица Авангардовская).
Кроме того, об открытии ещё одной купели сообщили в православном центре «Вятский посад».
ИА «Орелград»