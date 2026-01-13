В Орловской области определили места для крещенских купаний

13.1.2026 | 10:39 Новости, Общество

Пока известно, что в ледяную воду можно будет окунуться в 25 точках.

Фото: vk.com/gu_mchs_orel

Отметим, что они будут оборудованы не во всех муниципальных образованиях региона, а только в 18. Список опубликовало Управление МЧС по Орловской области. Однако он ещё может быть скорректирован местными властями.

Адреса купелей и иорданей следующие:

  • Верховский район, село Корсунь,
  • Глазуновский район, деревня Ловчиково,
  • Дмитровский район, сёла Балдыж, Бородино, Соломино,
  • Должанский район, село Баранчик,
  • Залегощенский район, деревня Ореховка,
  • село Знаменское,
  • Краснозоренский район, деревня Елагино,
  • Ливенский район, сёла Казанское, Сосновка, Угольное и Успенское,
  • Малоархангельск,
  • Мценский район, деревня Фроловка,
  • Новодеревеньковский район, село Кологривово,
  • Новосильский район, у деревни Шейно,
  • Покровский район, посёлок Покровское (улица Дубровинского), село Верхососенское, Дросковское сельское поселение (роща «Орешник»),
  • Сосковский район, село Кирово,
  • Урицкий район, село Подзавалово,
  • Хотынецкий район, село Старое,
  • посёлок Шаблыкино (улица Авангардовская).

Кроме того, об открытии ещё одной купели сообщили в православном центре «Вятский посад».

ИА «Орелград»


