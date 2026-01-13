На Орловщине жилье для сирот попробуют купить по прошлогодним ценам

Такое решение приняли власти Мценского района.

В 2026 году из бюджета Орловской области Мценскому району будет выделено 16,9 миллиона рублей на реализацию отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такую информацию на заседании Мценского райсовета народных депутатов в последние дни минувшего года озвучили сотрудники отдела общего образования районной администрации. Они призвали депутатов включить указанную сумму в муниципальный бюджет на 2026 год, что и было сделано.

По оценкам чиновников, по результатам конкурсных процедур на указанную сумму может быть приобретено 11 жилых помещений для детей-сирот. Но есть нюанс: подобное возможно только при условии заключения контрактов по начальной цене в размере 1,45 миллиона рублей за квартиру, а это – цены 2025 года. Из отчета отдела общего образования следует, что в 2025 году Мценскому району для приобретения жилья детям-сиротам из областного бюджета было выделено 15,36 миллиона рублей. Средняя стоимость одной приобретенной квартиры составила те самые 1,45 миллиона рублей.

В течение минувшего года районным управлением по муниципальному имуществу было приобретено 10 жилых помещений в многоквартирных домах – квартиры для детей-сирот купили на рынке вторичного жилья в личных населенных пунктах Мценского района. В администрации заверили, что «все эти квартиры в соответствии с решениями жилищной комиссии Мценского района предоставлены лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам специализированного найма жилого помещения».

Отметим, что полномочия органов специальной компетенции администрации Мценского района в данной сфере разграничены. Так, отдел общего образования ведет учет детей-сирот, нуждающихся в жилье, а управление по муниципальному имуществу проводит работу по приобретению жилья. Отдел по муниципальному жилищному контролю и работе с жилищным фондом Мценского района в свою очередь выделяет жилье детям-сиротам и ведет контроль в данной сфере.

К слову, по состоянию на 1 января 2025 года в списке детей-сирот, имеющих право на предоставление жилых помещений муниципального специализированного фонда, состояло 37 человек. Отделом общего образования в течение 2025 года на учет были приняты еще два человека из указанной категории льготников.

ИА «Орелград»