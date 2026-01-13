На Орловщине для туристов введут особые правила съемки животных

Экспериментальные правила будут действовать до 2030 года.

Правила организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения Орловской области, утвердило правительство региона. Отметим, что данное постановление вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года. Организация туризма на ООПТ возложена на областной департамент надзорной и контрольной деятельности. Под организацией туризма в новых правилах понимается «комплекс мероприятий, направленный на обеспечение оказания услуг в сфере туризма в границах ООПТ на специально оборудованных для этого местах и маршрутах».

Услуги в сфере организации туризма на особых территориях вправе оказывать бюджетное учреждение Орловской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий», а также физические и юридические лица, работающие в туроператорской сфере и выигравшие соответствующие тендеры. К организации казанного туризма будут предъявляться жесткие требования.

Так, транспорт и специальное оборудование для передвижения туристов и экскурсантов «должны использоваться таким образом, чтобы это не составляло угроз сохранению биологического и ландшафтного разнообразия, отдельных экологических систем». Кино-, видео- и фотосъемки «в процессе осуществления туризма должны проводиться методами, не вызывающими беспокойство объектов животного мира и не влияющими на естественный ход природных процессов».

Как следует из постановления правительства региона, запрещаются любые преднамеренные манипуляции с объектами животного и растительного мира для обеспечения лучших условий кино-, видео- и фотосъемок (подгон или вспугивание животных, изъятие из грунта растений). Съемки с использованием дополнительного навесного оборудования, квадрокоптеров-дронов, софитов, световых экранов и другого оборудования и специального реквизита на особо охраняемых природных территориях возможны только по согласованию с «Дирекцией особо охраняемых природных территорий».

ИА «Орелград»