Орловские банкроты задолжали 1,1 миллиарда рублей

Такова общая сумма задолженности по платежам, администрируемым ФНС России.

В Орловской области по состоянию на 1 декабря 2025 года в процедурах банкротства в целом находился 3001 должник. Общая сумма задолженности по платежам, администрируемым Федеральной налоговой службой России, составила на тот момент около 1,1 миллиарда рублей. Такие данные озвучили в пресс-службе регионального Управления ФНС России.

«Налоговой службой региона широко применяется практика заключения согласительных процедур, в результате которых должнику предоставляется право добровольного погашения задолженности после инициирования процедуры банкротства, но до внесения соответствующего судебного акта, – отметили в ведомстве. – В результате такой работы, по сравнению с прошлым годом, поступления от согласительных процедур увеличились более чем в два раза, или на 169 миллиона рублей, и составили 299 миллиона рублей».

Сообщается также, что в результате проведения банкротных процедур по итогам 11 месяцев предыдущего года в бюджетную систему было перечислено 414 миллионов рублей. Для сравнения, годом ранее совокупный объем подобных поступлений был на 141 миллион рублей ниже. Процесс банкротства начинается с подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, напоминают в региональном УФНС. Заявление может подать должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также работники, в том числе бывшие, если работодатель задолжал им выходное пособие или зарплату.

Ранее Управление ФНС России по Орловской области неоднократно напоминало о том, что помимо согласительных процедур в делах о банкротстве граждан применяются и другие процедуры, например, реструктуризация долгов. Последняя позволяет гражданину добровольно урегулировать свою задолженность без объявления себя банкротом. В этом случае у потенциального банкрота появляется реальный шанс сохранить свое имущество и избежать возможных неблагоприятных последствий.

«Восстановить платежеспособность и не допустить банкротства бизнеса поможет специальная площадка по реструктуризации долга, созданная ФНС России, – говорят специалисты. – Там должники и кредиторы при содействии налогового ведомства могут найти оптимальный путь урегулирования образовавшейся задолженности, пересмотреть условия и составить план погашения долга без санкций. Обратиться на площадку можно онлайн, направив заявку на официальном сайте ФНС России в разделе «Площадка реструктуризации долга». Меры поддержки подбираются индивидуально по результатам подробного анализа всех обстоятельств, связанных с долгом».

ИА «Орелград»