Налоговые спецрежимы набирают популярность в Орловской области

Уже более 100 налогоплательщиков перешли на АвтоУСН.

В Орловской области уже 116 налогоплательщиков выбрали в качестве специального налогового режима автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Как напомнили в пресс-службе регионального Управления ФНС России, режим АвтоУСН был введен в регионе с 1 января 2025 года, решение об этом ранее приняли депутаты Орловского облсовета. Пользователи этого спецрежима освобождены от уплаты страховых взносов, финансирование которых производится за счет бюджетных средств из части налога, зачисляемой в федеральный бюджет.

«Также этот спецрежим предусматривает отмену 10 форм обязательной отчетности, включая налоговую отчетность и отчетность, предоставляемую в Социальный фонд России, – пояснили в УФНС. – Применять его могут организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до пяти человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей в год».

АвтоУСН предусматривает привлекательные для бизнеса налоговые ставки. Так, при выборе объекта налогообложения «доходы» ставка составляет всего 8 процентов. Правда, при выборе объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» ставка равна 20 процентам, но эта повышенная, по сравнению с «обычной» упрошенной системой налогообложения (УСН) ставка обусловлена отсутствием страховых взносов по АвтоУСН, поясняют специалисты.

Также в региональном Управлении ФНС отмечают растущую популярность налога на профессиональный доход. Напомним, его платят так называемые самозанятые граждане, которые самостоятельно оказывают услуги или продают товар собственного производства, не имеют работодателя и наемных работников. Стать самозанятым может тот, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. По данным УФНС, за 11 месяцев 2025 года орловские самозанятые пополнили бюджет на 323 миллиона рублей.

«В настоящее время количество самозанятых в регионе превышает 51 тысячу человек, – уточнили в пресс-службе ведомства. – Для применения спецрежима не обязательна регистрация в качестве ИП. Кроме того, статус самозанятого позволяет платить с дохода от деятельности налог по более низкой ставке: 4 или 6 процентов. Другим преимуществом является то, что с нового 2026 года самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные листы. Для этого нужно добровольно зарегистрироваться в СФР и платить ежемесячные взносы. Получать пособие по временной нетрудоспособности самозанятый сможет после 6 месяцев уплаты взносов».

ИА «Орелград»