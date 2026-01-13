В Орловской области «производитель» каннабиса отделался штрафом

Суд первой инстанции учел фактические обстоятельства совершения преступления.

Свердловский районный суд Орловской области признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение в целях личного потребления наркотического средства). Мужчина получил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, однако обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Как пояснили в пресс-службе суда, было установлено, что преступление мужчина совершил в августе 2025 года, причем точные даты и время его совершения в ходе дознания не были установлены. Удалось выяснить только, что именно в августе прошлого года подсудимый обнаружил, что возле его гаража вырос куст дикорастущего растения, а именно конопли, из которой можно изготовить наркотическое средство – каннабис.

«Подсудимый растение вырвал с корнем, положил в пакет и принес в гараж, тем самым умышленно приобрел без цели сбыта наркотическое средство – каннабис (марихуана), – уточнили в пресс-службе суда. – Продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконное хранение наркотического средства в значительном размере, с целью личного употребления, без цели сбыта, подсудимый, находясь в гараже, высушил его, измельчил и положил в белый бумажный сверток».

Ему удалось изготовить наркотик, который он довольно недолго незаконно хранил в своем гараже. Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками местного уголовного розыска. В рамках проведения оперативно-розыскной операции они обнаружили у гражданина марихуану – наркотик «в виде вещества растительного происхождения со специфически пряным запахом конопли различной степени измельчения».

Уголовное дело по ходатайству самого подсудимого было рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения в соответствии с правилами главы 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, добавили в пресс-службе суда. В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением. Суд учел все фактические обстоятельства дела и посчитал, что исправление данного гражданина возможно при условии назначении ему наказания в виде штрафа.

ИА «Орелград»